A Occhieppo passa Lasalliano, SPB M-App Hotel sconfitta 3 a 2

Grande partita quella tra la SPB M-App Hotel e il Lasalliano, giocata tra le mura della palestra di Occhieppo Inferiore. Una gara che rende ancora più difficile riuscire ad agguantare i playoff promozione. In questo momento Aosta è sopra e, se non commette passi falsi, sarà la quarta squadra presente ai playoff.

I biellesi sono partiti molto forte, con una formazione rivisitata a causa di un piccolo infortunio di Stefano Rolando, costretto alla panchina in vista della gara del giorno dopo. La SPB M-App Hotel è stata decisamente superiore agli avversari nei primi due parziali, con Mazzoli trascinatore dei suoi. Dal terzo set in poi si è spento qualcosa e Lasalliano è tornata a farsi sotto, continuando a vincere gli scambi importanti. Da quel momento in poi i biellesi non sono più riusciti a stare a ritmo con gli avversari, perdendo poi al tie break una partita che sembrava già chiusa.

Il commento di Matteo Berteletti: "Sapevamo fin dall'inizio che non sarebbe stata una partita facile: Lasalliano si è dimostrata una squadra di alto livello e determinata. Nonostante il nostro vantaggio di due set, sono riusciti a ribaltare il risultato, vincendo per tre a due dopo un incontro lungo e molto combattuto. Personalmente, ritengo che nei primi due set abbiamo espresso un'ottima pallavolo, ma a partire dal terzo abbiamo commesso troppi errori gratuiti e di distrazione. Purtroppo, questa sconfitta ha compromesso il nostro obiettivo di qualificarsi ai playoff, dato che Aosta ci ha superato di un punto in classifica, posizionandosi al quarto posto. Nonostante ciò, sono felice e soddisfatto del percorso di crescita che abbiamo intrapreso dall'inizio dell'anno.”

M-App Hotel SPB - Lasalliano 2-3

Parziali: 25-22; 25-16; 20-25; 19-25; 11-15.

Tabellino: Berteletti 20, Castrovilli 5, Mazzoli 18, Sarasino 8, Stragiotti 6, Vacca 3, Vicario 6. Libero: Pelosini. NE: Maio, Murdaca (L), Rolando.