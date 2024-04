TeamVolley, Bonprix KO a Lessona: l’incontro con Novate.

Serviva decisamente molto di più al Bonprix TeamVolley per pensare di fermare la marcia di Novate, seconda forza nel girone di Serie B2 nazionale e impegnato in un feroce testa-a-testa con Issa Novara per il primo posto. A Lessona finisce 0-3 per le milanesi, che si impongono con merito.

Solito 6+1 per coach Preziosa: Caimi al palleggio, Bonini e Binda centrali, Filippini opposto, Biasin e capitan Diego in banda con Spinello libero.

Il primo set è intenso solo nei primi scambi. Novate prova a scappare ma il Bonprix recupera, senza però mai togliere il vantaggio alle milanesi. Si va a strappi, da una parte e dall’altra. Il primo tempo dello staff Biancoblù arriva sull’11-15, poi una lunga serie al servizio di Migliorin scava il gap decisivo. Preziosa non è contento e cambia tutto: Frascarolo e Lorenzon rilevano Biasin e Filippini. Poco dopo, Fallarini e Garavaglia entrano per Binda e Spinello. Otto punti di fila di Novate fanno scendere il sipario sul 14-25.

Il TeamVolley parte ancora una volta bene nel secondo parziale, con Preziosa che rimette al suo posto solo Filippini. Sul 6-2 è addirittura time-out per Novate. Una buona idea, perché l’incantesimo si spezza e in un amen è rimonta fino al 7-9. Rientra Lorenzon, ma Novate scappa via e la panchina del Bonprix spende il secondo time-out sull’8-16. La cronaca è davvero scarna: Novate è forte, il TeamVolley non riesce ad entrare in partita e sul 18-25 il discorso sembra chiuso.

Terzo set e terza ottima partenza per le lessonesi, che vanno sul 3-0. Il turnover di coach Preziosa prosegue: tra le titolari iniziali solo Caimi e Diego rimangono in sestetto. Novate ha la forza dei nervi distesi e il copione è lo stesso: time-out Bonprix dopo quattro punti consecutivi delle milanesi, sul 4-6. Filippini rientra ma i buoi sono già scappati. Una piccola rimonta delle Biancoblù forza una pausa tecnica sul 12-14. Il punto del 15-18 per Novate è pesante, sudato ma meritato per la dinamica, con Migliorin (ex Novara e Chieri) che sfoggia difese da Serie A. Un punto dopo, il TeamVolley si gioca l’ultimo tempo. D’inerzia si scivola fino al 19-25.

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Per come avevamo preparato la gara, speravamo in qualcosa di più. Novate ha fatto quello che ci aspettavamo, confermando le qualità elevate che si vedono nella classifica, nei nomi delle giocatrici e nelle prestazioni in campo. Non siamo andati oltre la richiesta iniziale di fare le cose che ci riescono bene, nel modo migliore e più a lungo possibile. Non possiamo competere con il loro livello di errori, battuta e difesa: ci siamo perse nelle azioni lunghe con punti banali o concedendo lunghe serie in battuta ai lori centrali. Dettagli che ad alto livello, paghi. Nel terzo set, per due volte abbiamo tirato il servizio a rete, dopo aver vinto due bellissimi punti: situazioni che tagliano le gambe. Novate è forte, è al terzo 3-0 di fila e i pronostici sono stati rispettati. Il turnover? Cambi dettati dalle esigenze della partita. Sono state scelte tecniche, chi era in campo non stava facendo bene e – come facciamo sempre – chi non lavora bene, esce. Si tratta anche di un modo per tenere alta la motivazione e la competizione nei ruoli, che fa bene ai singoli giocatori perché chi è fuori sa che può sempre rendersi utile. Chi cala come prestazione deve essere sostituito, perché il livello deve rimanere alto, contro tutte le avversarie. Sabato prossimo contro Cagliero sarà praticamente un match-ball per la salvezza, quasi matematico, quindi il nostro livello non deve scendere. Ci dobbiamo esprimere al massimo e chi non lo fa, si siede”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone B - 21a giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – Polisportiva Novate Volley 0-3

(14-25/18-25/19-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Masserano ne, Diego 9, Biasin, Frascarolo 5, Guzzo ne, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 5, Lorenzon 3, Bonini 5, Binda 1, Fallarini 5. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.