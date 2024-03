Cosa fare a Biella e nel Biellese, i consigli di newsbiella.it per i giorni 29, 30 e 31 marzo Pasqua e 1 aprile Pasquetta

Venerdì 29

- Ponderano, sala consigliare ANPI festa 100 anni staffetta Lea Gariazzo ore 11

- Biella, Via Crucis bambini e ragazzi alle 15

- Biella, 1° Trofeo M-App Hotel per la SPB Monteleone Trasporti, che organizza un triangolare per la sua formazione di Serie D/Under 19

- Biella ore 21 Via Crucis cittadina partenza dal Belletti Bona

- Oropa, ore 15,00 – Via Crucis nei chiostri del Santuario; ore 18,15 – Funzione della passione di Nostro Signore

- Biella, ore 12 in Duomo arriva Digiuno in musica: una meditazione musicale per il Venerdì Santo

- Graglia, Monastero Buddhista ritiro intensivo di meditazione “Mahamudra”, intitolato “Lascia la presa e sarai libero”

- Strona, Veglio, Camandona, Callabiana, Soprana, Casapinta e Mezzana orari sante messe

- Biella, momenti di intrattenimento per i più piccoli, dalla Balloon Art alla Baby Dance a Gli Orsi

Sabato 30

- Biella, alle 21 solenne veglia pasquale

- Biella, momenti di intrattenimento per i più piccoli, dalla Balloon Art alla Baby Dance a Gli Orsi

- Oropa, ore 10,30 – Ufficio delle Letture; ore 21,00 – Veglia Pasquale

- Graglia, Monastero Buddhista ritiro intensivo di meditazione “Mahamudra”, intitolato “Lascia la presa e sarai libero”

- Strona, Veglio, Camandona, Callabiana, Soprana, Casapinta e Mezzana orari sante messe

- Biellese, Corso MTB - ebike donne

- Vigliano Biellese, Visita guidata a Villa Era e degustazione vini

- Biella, tour esoterico alla scoperta della città con White Rabbit Event dalle 21

Domenica 31

- Biella, messa di Pasqua alle 10,15 , ore 16 vespri al battistero

- Graglia, Monastero Buddhista ritiro intensivo di meditazione “Mahamudra”, intitolato “Lascia la presa e sarai libero”

- Strona, Veglio, Camandona, Callabiana, Soprana, Casapinta e Mezzana orari sante messe

- Candelo, piazza Castello, Visita guidata al ricetto

- Magnano, Chiesa Santa Marta, concerto di Pasqua Festival Musica Antica

- Oropa, Visita guidata al Santuario di Oropa

Lunedì 1 aprile

- Borriana fiera, dalle 10, ore 11,30 riconoscimento allevatori

- Biella, nel quartiere Riva Mercatino Antiquariato Minore

- Graglia, Monastero Buddhista ritiro intensivo di meditazione “Mahamudra”, intitolato “Lascia la presa e sarai libero”

- Muzzano, a Bagneri, La festa delle erbette

- Valdilana, località Brughier, in occasione di Pasquetta, Oasi Zegna aderisce come di consueto alla Caccia al Tesoro Botanico

https://www.newsbiella.it/2024/03/25/leggi-notizia/argomenti/eventi-5/articolo/oasi-zegna-caccia-al-tesoro-botanico-in-brughiera.html

- Vigliano, passeggiata di primavera

- Strona, Veglio, Camandona, Callabiana, Soprana, Casapinta e Mezzana orari sante messe

MOSTRE

- Biella, Mostra “Banksy Jago Tvboy e altri artisti controcorrente, aperture serali a Pasqua e Pasquetta. Pasqua e Pasquetta (31 marzo e 1° aprile) nel corso dei quali sarà riservato l’ingresso gratuito agli under 18 in modo da trasformare la chiusura della mostra in una “festa” per giovani e famiglie. In entrambe le giornate inoltre sono previste aperture speciali (fino alle 22,00 a Pasqua e fino alle 20,00 a Pasquetta) inoltre il 1° aprile il Biella Jazz club animerà i Palazzi con due appuntamenti musicali.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Maternità - Mostra personale di Cecilia Martin Birsa fino al 30/03. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. WORKSHOP CON L’ARTISTA Per famiglie - Partecipazione libera Sabato 23 marzo, ore 16.00 Sabato 6 aprile, ore 16.00 Info e prenotazioni: info@ceciliascultrice.it| 3493244026.

- Biella, Ma/Donne, in corso alla galleria Silvy Bassanese visitabile fino al 10 maggio

- Biella, Museo de Territorio, mostra "La sua Africa", per ricordare Maria Bonino fino al 14/04, orari, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

- Valdilana, Hassani street artist, presso l’ex asilo Cerino Zegna di frazione Ronco “Strade parallele” della street artist afghana Shamsia Hassani dopo l’esperienza allo Spazio Crb a Biella. Info: aperta sabato e domenica (no Pasqua) fino al 7 aprile, ore 15-17