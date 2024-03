Oasi Zegna: Caccia al Tesoro botanico in Brughiera

Lunedì 1 aprile 2024, in occasione di Pasquetta, Oasi Zegna aderisce come di consueto alla Caccia al Tesoro Botanico organizzata da Grandi Giardini Italiani di cui Oasi fa parte. L'evento è dedicato ai più piccoli per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito.



Per l'occasione le guide naturalistiche di OverAlp organizzano una speciale tombolata nel bosco, un'esperienza divertente ed educativa per i bambini (dagli 8 ai 12 anni ) che potranno andare alla scoperta dei boschi della Brughiera all'insegna del divertimento e del contatto con la natura.

Il ritrovo è alla locanda Gribaud, situata località Brughiera, nelle vicinanze di Trivero Valdilana, alle ore 10. L'attività inizia alle ore 10.30 e termina verso le ore 13.00.

Il costo è di 8 euro, l'iscrizione del secondo figlio è di 5 euro.



Per ulteriori informazioni e per iscriversi: OverAlp