Muzzano, a Pasquetta la Festa delle Erbette per i 30 anni degli “Amici di Bagneri”

La “festa delle erbette” a Bagneri, proposta sempre il Lunedì dell’Angelo (“Pasquetta”), quest’anno 1° aprile, è uno degli appuntamenti più tradizionali di Bagneri, la prima edizione risale infatti al 1996, un paio d’anni dopo la fondazione dell’associazione Amici di Bagneri ODV avvenuta nel febbraio 1994, di cui quindi ricorre il 30.mo compleanno.

L’iniziativa, pensata originariamente come occasione di ritrovo e amicizia tra i soci e gli abitanti di Bagneri, nel tempo è diventata una proposta che ha dato modo a tante persone di conoscere e scoprire la borgata di Bagneri e il paesaggio della Valle Elvo, senza perdere i caratteri di famigliarità e semplicità che l’hanno sempre contraddistinta.

Il programma è quello consueto, con il ritrovo in mattinata a Bagneri, per la Santa Messa alle 11 e poi alle 12,30 aperitivo per tutti. A seguire, alle 13, per chi avrà prenotato, il pic-nic preparato dai volontari (con piatti semplici e gustosi, tra frittate, salumi formaggi colomba pasquale e altro); per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro giovedì 28 marzo contattando gli Amici di Bagneri (3396881717 Gilberto, anche whatsapp; Clotilde 01528684 ore serali; email info@bagneri.it ); in caso di maltempo si pranzerà al chiuso in saloni riscaldati.

Il pomeriggio, possibilità di visita guidata al borgo e all’Ecomuseo, con la vecchia falegnameria, la sala con i ricordi della scuola e quella dedicata al castagno, le graa per essiccare le castagne. Sempre interessante anche ammirare la Madonna del Piumin e altre sculture del Sandrun, oltre a quelle in pietra di torrente della scultrice Cecilia Martin Birsa. Saranno anche esposti pannelli e foto sulle vicende di Bagneri (con il volontariato di scout e Amici di Bagneri) e sulla storia della Madonna del Piumin.

Senza dimenticare le belle passeggiate che si possono fare in autonomia nei dintorni.Per arrivare a Bagneri si consiglia di salire al Santuario di Graglia, proseguire per la Bossola e poi percorrere il Tracciolino in direzione Oropa per circa 4km (tabellone info sopra Bagneri), in quanto la strada comunale è attualmente interessata da lavori di manutenzione.Aggiornamenti info su facebook: @Borgo e parrocchia di Bagneri, instagram: @borgobagneri