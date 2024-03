Graglia: Al Monastero Buddhista, Pasqua in meditazione per una rinascita spirituale

Un ritiro intensivo di meditazione “Mahamudra”, intitolato “Lascia la presa e sarai libero”: questa la proposta del Monastero Buddhista di Graglia Santuario per dedicare il weekend di Pasqua al raccoglimento ed alla crescita personale.

Mahamudra, chiamato anche “Grande Sigillo”, è un sistema di tecniche meditative nella tradizione del buddhismo tibetano e costituisce un sentiero diretto per liberarsi dai pensieri negativi, dalle cause interiori della sofferenza, conquistando una pace che resta stabile in ogni circostanza della vita. Questa ritrovata armonia è la chiave per affrontare i problemi quotidiani e dare una svolta alla propria esistenza.

Il Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce, maestro riconosciuto in ambito internazionale, guiderà i partecipanti attraverso un viaggio di sperimentazione che permette un autentico rinnovamento spirituale.

Il ritiro avrà inizio venerdì 30 marzo, per concludersi il 1° aprile.

Per informazioni ed iscrizioni: www.mandalasamtenling.org