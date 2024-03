Ecco gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa nelle Parrocchie di Strona, Veglio, Camandona, Callabiana, Soprana, Casapinta e Mezzana:

DOMENICA DELLE PALME (S. Messa con benedizione degli ulivi)

– Domenica 24 marzo: ore 09:00 (Mezzana) – ore 10:00 (Strona) – ore 10:30 (Soprana)

GIOVEDÌ SANTO 28 marzo

– ore 16:00 (Casapinta – Adorazione Eucaristica)

– ore 17:00 (Soprana – Adorazione Eucaristica)

– ore 18:00 (Veglio – S. Messa “In cena Domini”)

– ore 18:30 (Strona – S. Messa “In cena Domini”)

– ore 20:30 (Mezzana – S. Messa “In cena Domini”)

VENERDÌ SANTO 29 marzo

– ore 15:00 Funzione della Passione di Nostro Signore + Via Crucis (Casapinta)

– ore 15:00 Funzione della Passione di Nostro Signore (Mezzana)

– ore 15:00 Funzione della Passione di Nostro Signore (Strona)

– ore 15:00 Via Crucis in chiesa (Soprana)

– ore 17:00 Funzione della Passione di Nostro Signore (Veglio)

– ore 20:00 Via Crucis in chiesa (Strona)

– ore 20:00 Via Crucis in chiesa (Veglio)

PASQUA DEL SIGNORE

Sabato 30 marzo (S. Messa della Veglia pasquale)

– ore 17:00 (Camandona)

– ore 18:00 (Veglio)

– ore 21:00 (Strona e Mezzana)

Domenica 31 marzo (S. Messa della Risurrezione del Signore)

– ore 08:45 (Liturgia della Parola a Baltigati)

– ore 09:00 (Soprana e Veglio)

– ore 10:00 (Strona e Callabiana)

– ore 10:30 (Mezzana)

– ore 11:00 (Casapinta)

ORARIO CONFESSIONI

Venerdì 29.03: ore 10:00-11:00 Casapinta; ore 10:00-11:00 Camandona; ore 15:45-16:30 Soprana

Sabato 30.03: ore 09:30-10:30 Mezzana; ore 10:00-11:00 Veglio; ore 10:00-11:30 Strona