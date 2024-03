Ponderano: I cento anni di Lea Gariazzo

Lea Gariazzo, ponderanese doc, festeggia le cento primavere e lo fa in compagnia della Comunità Ponderanese che si stringerà a lei insieme al Sindaco Roberto Locca e all’Anpi Biella. Lea Gariazzo è una figura storica del paese non solo per l’età raggiunta ma anche per aver partecipato attivamente alla lotta di liberazione nel 1945. Era infatti staffetta partigiana, un ruolo importante e operativo, infatti avevano il compito di garantire i collegamenti fra le varie brigate e di mantenere i contatti tra i partigiani e le loro famiglie. Nel dopoguerra sposò Sergio Carta (nome di battaglia Zambo) comandante della 50 brigata Garibaldi ed è stata molto attiva anche nella vita amministrativa del paese ricoprendo il ruolo di consigliere comunale. Lo scorso anno il riconoscimento di Ponderanese dell’anno; venerdì prossimo la festa alla Sala Conferenze di Via Mazzini 25