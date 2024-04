Magnano, a Bose un incontro spirituale con la comunità

Torna il consueto incontro presso la comunità di Bose, insieme al MEIC, Movimento ecclesiale di impegno culturale, sezione di Biella. È uno degli eventi più importanti della vita associativa annuale.

In un contesto di alta spiritualità e in un ambiente che favorisce la riflessione e il rafforzamento dei nostri valori l'evento sarà sabato prossimo, 4 maggio. Dopo l'accoglienza, alle 10 avrà inizio il momento di riflessione con un fratello del Monastero sul tema "Il cammino di unità dei cristiani nella odierna situazione geopolitica; quali effetti positivi può avere sugli scenari di guerra questa unità favorendo il cammino di pace". Seguiranno preghiera in Chiesa con la comunità e pranzo condiviso con la comunità. Per info: 335.5203698.