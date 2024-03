Venerdì 29 marzo: 1° Trofeo M-App Hotel al Palapajetta

1° Trofeo M-App Hotel per la SPB Monteleone Trasporti, che organizza un triangolare per la sua formazione di Serie D/Under 19. Durante la giornata di venerdì i ragazzi di coach Bonaccorso giocheranno mattina e pomeriggio contro le formazioni di Colombo Genova e PVL BP Termosanitari Ciriè.

Le squadre

PVL Ciriè milita nel girone B della Serie D piemontese e quindi non ci sono stati incontri ufficiali in campionato con i biellesi. Alcuni giocatori della Under 19 giocano stabilmente in Serie B e saranno sicuramente degli avversari molto interessanti da affrontare per la M-App Hotel SPB. Colombo Genova milita nel girone unico di Serie D ligure, guidando il campionato e dimostrandosi come la forte formazione incontrata al Bear Wool Volley 2024. Anche con la Under 19 la Colombo ha vinto il campionato della sua zona vincendo tutte le gare con un solo set perso.

Il programma

Si inizierà alle ore 10 con la sfida tra le due piemontesi: M-App Hotel SPB - PVL BP Termosanitari Cirié. Dopo il pranzo al ristorante La Lucciola, si riprenderà con le partite e alle ore 14.30 sarà la volta della sfida tra le due ospiti: PVL BP Termosanitari Cirié - Colombo Genova. Infine alle ore 16.30 giocheranno Colombo Genova - M-App Hotel SPB, ultima gara della giornata. Al termine delle partite ci saranno le premiazioni per tutte le squadre partecipanti e sarà decretato l’MVP della giornata.

Il commento del DS Claudio Bianchi

“Il 29 marzo organizziamo il "1° Trofeo M-App Hotel" riservato alle categorie serie D/under 19 La partecipazione al triangolare di Colombo Genova e PVL BP Termosanitari Ciriè servirà alla nostra serie D/under 19 a prepararsi alla fase calda della stagione che ci vede impegnati sia al raggiungimento dei playoff di serie D che alla fase regionale under 19. La stagione di questi ragazzi impegnati in più categorie (chi in B, chi in under 17 ed ovviamente in D e U 19) è stata sicuramente una stagione impegnativa che ha visto una crescita complessiva di tutti gli atleti. Lo dimostra il fatto che i risultati si stanno raggiungendo. La scelta di programmare un'attività giovanile legata alla crescita dell'atleta ci sta dando ragione. La Colombo Genova è una realtà di altissimo livello nazionale da anni, che crea sempre atleti di prospettiva e che anche quest'anno lo sta facendo. PVL Ciriè ha nel suo rooster alcuni giocatori che militano anche nella Serie B e con la sua Serie D si trova a metà classifica nel girone B. Sarà sicuramente una magnifica giornata di sport e dove si potrà vedere una pallavolo di buon livello.”