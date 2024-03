Venerdì a Biella la Via Crucis

Venerdì 29 marzo è tempo di Via Crucis a Biella, organizzata dalla parrocchia di San Biagio.

La funzione partirà alle ore 20.45 da davanti al Belletti Bona, e sarà guidata dal Vescovo Roberto Farinella. Percorrerà piazza Primo Maggio, via Italia, via Duomo e via dei Seminari.