Vigliano, partono con la mattina di Pasquetta le passeggiate di primavera

Con un’inedita collocazione mattutina, e ritrovo alle 9 del lunedì di Pasquetta, parte la prima delle quattro passeggiate di primavera, organizzate dall’Assessorato allo Sport.

“L’iniziativa - spiega Luca D’Andrea, assessore allo Sport – rientra nell’ambito del nostro progetto Move up Vigliano, per promuovere la diffusione della cultura sportiva, finanziato dalla Regione Piemonte. Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Vigliano, per il mese di aprile abbiamo organizzato 4 escursioni con itinerari alla scoperta e riscoperta dei paesaggi naturali e dei luoghi simbolo del paese. Festeggiamo l’arrivo della primavera con queste passeggiate con le quali - in due mattine e due pomeriggi - l’accompagnamento esperto di Marco Macchieraldo, guida escursionistica della Regione Piemonte, ci sorprenderà sicuramente, illustrandoci aspetti poco noti o segreti di luoghi che crediamo di conoscere. Non serve preparazione atletica, ma abbigliamento e scarpe adatte e soprattutto voglia di camminare: un gesto tanto semplice quanto salutare e di grande importanza nella prevenzione di tante patologie. Al termine di ogni passeggiata, ci concederemo un momento-ristoro con specialità locali: un altro motivo “interessante” per partecipare.”

“L’obiettivo principale dell’iniziativa - sottolinea il sindaco Cristina Vazzoler - è quello di promuovere uno stile di vita sano e sportivo e, contemporaneamente, valorizzare e promuovere i luoghi simbolo di Vigliano. L’individuazione delle destinazioni mira a trasmettere una rinnovata consapevolezza dell’esistenza di luoghi incantevoli, facilmente raggiungibili ed accessibili, talvolta non conosciuti o valorizzati, come meritano.”

Questi gli appuntamenti e le direzioni:

Lunedì 1° Aprile – mattinata di Pasquetta nel parco del Castello di Montecavallo Domenica 7 aprile – mattinata del “giro dell’acqua”. Canale Mosca e dintorni Domenica 21 aprile – pomeriggio in collina, l’orizzonte dal parco di Villa Malpenga

Domenica 28 aprile – pomeriggio fra i filari. Villa Era: un parco, un vigneto

Per info: 333 2662599.