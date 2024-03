Sconfitta a Domodossola per la M-App Hotel SPB

Sconfitta in casa della capolista per la M-App Hotel SPB, che cede 3 a 0. Una partita complessa fin dall’inizio, anche perché Domodossola non ha mai perso punti in casa. La situazione rimane invariata, perché anche Aosta e San Rocco hanno perso le rispettive partite. Le ultime due giornate saranno decisive per l’accesso ai playoff.

La partita

Domodossola è un campo difficile e così si è dimostrato nella gara di domenica sera. Il gran tifo ha spinto i padroni di casa alla vittoria senza sbavature, con i biellesi che hanno provato a stare attaccati al risultato. Purtroppo la differenza in termini di esperienza si è vista e la formazione che lo scorso anno ha militato in Serie C si è portata a casa la vittoria. Adesso la M-App Hotel SPB dovrà essere brava a ritornare in campo la settimana dopo Pasqua per difendere la posizione in classifica.

Il commento di Lorenzo Castrovilli

"Partita di buon livello, non abbiamo giocato al meglio e non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e a reagire nei momenti di difficoltà. Calorosissimo il pubblico di Domodossola che sicuramente li ha aiutati, visto che all’andata a Biella avevamo vinto noi. Da martedì si riprende con gli allenamenti per migliorare i cali emotivi e tecnici della partita, per poi affrontare le altre squadre di serie D. Le prossime partite saranno fondamentali per rimanere in zona playoff e anche per prepararci al meglio in vista della fase regionale di Under 19 dove andremo ad incontrare squadre di livello molto alto.”

I numeri

Domodossola - M-App Hotel SPB 3-0

Parziali: 25-18; 25-23; 25-21.

Tabellino: Berteletti 4, Castrovilli 1, Maio 0, Mazzoli 7, Rolando 1, Sarasino 6, Stragiotti 8, Vacca 9, Vicario 0. Libero: Pelosini.