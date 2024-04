Bonprix BFB calle alla prima partita dei Playoff

Nulla da fare in gara 1 del primo turno dei playoff di Serie B femminile. La Bonprix BFB cade, come da pronostico, in casa della più quotata BKB Torino, squadra tra le più forti del campionato. Ma il divario nel punteggio finale risulta essere poco veritiero per quanto visto in campo. A lunghi tratti le ragazze di coach Bertetti hanno giocato alla pari delle avversarie. L'arbitraggio "casalingo" ha aiutato le torinesi, ma le laniere hanno soprattutto peccato di precisione a canestro. Hanno costruito tanto, dominato sui rimbalzi, recuperato tante palle, ma la percentuale di realizzo è stata troppo bassa per impensierire le padrone di casa. Le torinesi Sammartino, Stejskalova e Albano hanno fatto la differenza in campo, sfruttando centimetri e precisione sui tiri da tre, mentre per Biella, dalle polveri bagnate, le sole Ravinetto e Trucano sono riuscite ad andare in doppia cifra. Da rimarcare gli 11 rimbalzi catturati da Habti, quasi un terzo di tutta la squadra.