Lanificio di Sordevolo SPB conquista in extremis la Final 6 territoriale U12

SPB Monteleone Trasporti impegnata su molti campi con i campionati giovanili di categoria. Chiusi tutti i campionati Fipav territoriali, si va verso l’inizio dei regionali e le finali per la Under 12.

Campionati Fipav

Si conclude il campionato per le giovanissime ragazze della Conad SPB in Under 12 S3 Femminile. Due sconfitte nel concentramento di domenica scorsa. In extremis la Lanificio di Sordevolo SPB riesce ad aggiudicarsi la Final 6 territoriale, vincendo lo scontro diretto con Verbania e passando per un numero maggiore di vittorie, a parità punti. AM Impianti SPB e Officina Pozzo SPB in attesa del 7 aprile per ripartire con la fase regionale.

Campionati UISP

Tre sconfitte combattute per le squadre partecipanti ai campionati UISP. In Under 16 la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB perde 3 a 1 contro Racconigi, in casa. Monteleone Trasporti SPB sconfitta in trasferta dal Volley Parella, dopo essere stata avanti 2 a 0 purtroppo i torinesi si sono rifatti sotto vincendo anche il tie break. Lauretana SPB sconfitta al tie break da Sant’Anna Volley, dopo una partita molto combattuta.

Under 12 S3 Femminile

Conad SPB - Issa Novara 0-3

Parziali: 3-15; 3-15; 2-15.

Conad SPB - Koala Blu 0-3

Parziali: 1-15; 4-15; 5-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della Under 12 S3 Femminile con tutti gli impegni della Conad SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/48201 .

U12 Fipav Girone B

Lanificio di Sordevolo SPB - Volley Novara 0-3

Parziali: 9-15; 10-15; 12-15.

Lanificio di Sordevolo SPB - San Rocco Novara 0-3

Parziali: 12-15; 8-15; 7-15.

Volley Novara - Lanificio di Sordevolo SPB 3-0

Parziali: 15-8; 15-10; 15-11.

Volley Verbania - Lanificio di Sordevolo SPB 1-2

Parziali: 14-15; 15-8; 12-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U12 con tutti gli impegni della Lanificio di Sordevolo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/47936 .

U15 Fipav

La AM Impianti SPB inizierà la fase regionale il 7 aprile a Torino.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B Regionale U15 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49376 .

Under 16 UISP Playoff

Rinviata la gara della AM Impianti SPB.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U16 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB - RS Volley Racconigi 1-3

Parziali: 15-25; 25-15; 9-25; 7-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U16 con tutti gli impegni della nostra Impresa Costruzioni Aiazzone SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

U19 Fipav

L’Officina Pozzo SPB inizierà la fase regionale il 7 aprile a Occhieppo.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra Officina Pozzo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/50017/1 .

Under 20 UISP Playoff

Volley Parella - Monteleone Trasporti SPB 3-2

Parziali: 25-27; 18-25; 25-16; 25-22; 15-10.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U20 con tutti gli impegni della nostra Monteleone Trasporti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 20 UISP Coppa UISP

Lauretana SPB - Sant’Anna Volley 2-3

Parziali: 23-25; 25-19; 25-22; 20-25; 5-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U20 con tutti gli impegni della nostra Lauretana SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .





