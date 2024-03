Volley Serie C: Prochimica Novarese Virtus Biella, tre punti a Canelli

Un triplo 22 per la Prochimica Novarese Virtus Biella sulla ruota di Canelli. Le nerofucsia sabato sera hanno disputato un ottimo incontro sul campo della formazione astigiana mettendo in classifica tre punti preziosissimi per la classifica, ottenuti contro una squadra che era virtualmente ancora in corsa per l'obiettivo playoff: 3-0 il risultato finale con un triplo 25-22 come già anticipato.

In tutti e tre i set Biella subito avanti 8-5, divario di tre punti più o meno sempre mantenuto tale. In tutte e tre le frazioni, curiosamente, le due squadre si sono anche trovate sul 21-18.

Virtus in campo con Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Vercellino e Caneparo in banda, Porta e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero. Nel secondo e terzo set avvicendamento nel sestetto tra Porta e De Pretto. Top scorer della partita Sofia Gasparini con 15 punti, in doppia cifra d'attacco anche Fornasier.

Nessuno scossone in classifica: le prime sei della classifica hanno tutte vinto da tre punti e dunque rimangono immutate le posizioni con il Cus Collegno sempre al comando, seguito dall'Almese e poi dalla Virtus. Le prime due sono praticamente già certe di accedere ai playoff, mentre le nerofucsia dovranno lottare con le inseguitrici per il terzo ed ultimo posto.

Dopo la pausa per Pasqua le ultime sei giornate di campionato: la Prochimica Novarese Virtus Biella sarà in campo il 6 aprile in casa con Gavi Novi, il 13 aprile in trasferta a Pinerolo, il 20 aprile sul campo dell'Almese, il 27 aprile in casa contro Ovada, il 4 maggio in trasferta a Torino contro la capolista Cus Collegno, l'11 maggio in casa contro il Sammaborgo.

Classifica girone A dopo 20 giornate: Cus Collegno 58, Almese 50, Prochimica Novarese Virtus Biella 42, Sammaborgo 39, Pinerolo 38, Gavi Novi 37, Canelli 32, Vicoforte Ceva 31, In Volley 25, Ovada 22, Asti 21, Pavic Romagnano 16, Chivasso 9, Mtv Torino 0.

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli - Prochimica Novarese Virtus Biella 0-3

Parziali: 22-25, 22-25, 22-25

Prochimica Novarese Virtus Biella: Girotto ne, Caneparo 9, Cavaliere ne, Civallero 2, Gasparini 15, G. Silletti ne, Vercellino 9, Fornasier 10, Porta 1, De Pretto 1. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco ne. All. Rastello.