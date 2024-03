Ottimo risultato alla Artugna Race per la Rally & co, FOTO

Ottimo risultato alla Artugna race per la Rally & co

Prima gara di campionato italiano cross country 2024 e prime soddisfazioni per la scuderia Rally & co che con I due equipaggi al via porta a casa una prestigiosa terza posizione nella coppa scuderie.

Partenza ed arrivo da Aviano in provincia di Pordenone in occasione della 14° edizione della Artugna Race diventata ormai una tappa classica di campionato che con I suoi 110 km cronometrati suddivisi in 4 prove speciali ha definito le prime forze in campo.

Prima gara in classe T2 per i nuovi arrivati nella scuderia biellese Gianluca Morra e Stefano Tironi che a bordo della nuova Suzuki Vitara hanno centrato una 11° posizione assoluta 4° di classe con una gara sempre in crescendo .

Sulla piccola Suzuki Jimny, dopo un inverno volto a migliorare le prestazioni , Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato tagliano il traguardo in 16°posizione assoluta terzi di classe TH anche loro migliorando costantemente i loro tempi pur se il tracciato andava degradandosi presentando dei solchi sempre più marcati.

La prossima tappa di campionato sarà in Toscana il 4 e 5 maggio per la 2° Baja colline metallifere.