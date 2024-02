L’ASL di Biella presenta 5 medici neoassunti in Anestesia e Rianimazione FOTO

La Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ASL di Biella è prossima al completamento dell’organico medico, grazie all’arrivo di nuovi professionisti assunti alla fine dello scorso anno. Si tratta sia di specializzandi tra il terzo e il quinto anno, ma anche di medici già specializzati. Cinque, di cui 4 specializzandi a tempo determinato e uno già specializzato a tempo indeterminato, sono stati assunti alla fine del 2023 e un altro medico entrerà in servizio ad aprile.

Claudia Montagnini, Direttore dal primo novembre del 2023, ha così commentato il loro ingresso: “Hanno tutti dimostrato di avere un’ottima preparazione. 5 provengono dalla Scuola di Specialità di Novara e uno di Torino. Nel corso della specialità hanno avuto voglia di mettersi in gioco e ora, per quanto sia richiesto per loro un monitoraggio e un tutoraggio continuo da parte di uno specialista, sono in grado di gestire l’attività loro affidata in autonomia”.

Silvia Miglietti, nata a Biella, classe 1992. È stata assunta ad ottobre del 2023. Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale. Sta frequentando il quarto anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università degli Studi di Torino.

Martina Boschini, nata a Borgosesia, classe 1993. È stata assunta ad ottobre del 2023. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino. Sta frequentando la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università del Piemonte Orientale. Prima assunzione 01/10/2023

Nicole Francis Marangio, nata a Legnano, classe 1992. È stata assunta a novembre del 2023. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale. Sta frequentando la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università del Piemonte Orientale.

Davide Vulcano, nato a Monza, classe 1990. È stato assunto ad ottobre del 2023. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino. Sta frequentando l’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università del Piemonte Orientale.

Andrea Allieta, nato ad Aosta, classe 1992. È uno specializzando ed è stato assunto in precedenza, a novembre del 2022. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino. Sta ora frequentando l’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università del Piemonte Orientale.

A dicembre del 2023 è stato assunto un quinto medico e a tempo indeterminato un medico in quanto ha superato il concorso e ha già terminato la specialità: Sara Carbonati, nata a Torino, classe 1983. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino. Si è specializzata in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Assunta a tempo indeterminato dal 20/12/2023.

Con l’avvento della pandemia da covid 19, è stata, infatti, introdotta un’apposita normativa che ha consentito agli specializzandi di accedere ai concorsi a tempo determinato. Grazie ai primi contratti covid era stata assunta prima a tempo determinato e poi di ruolo anche Valentina Rondi, nata a Biella, classe 1988, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, si è specializzata in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore presso l’Università del Piemonte Orientale.

Lo staff del reparto di Anestesia e Rianimazione ha raggiunto quota 27 medici, comprendendo un ulteriore professionista in arrivo ad aprile; in questo modo mancherebbe solo un’unità per completare l’organico. Si ricorda che all’interno dell’équipe medica della SC Anestesia e Rianimazione, dal 2022 Manuela Mazza è Responsabile della SS Terapia Antalgica e che dal 2023 Alessandra Paggioro è Responsabile della SS Rianimazione. Sempre nel 2023 Sara Rinaldi ha assunto l’incarico di Alta Specializzazione per la gestione del Blocco Operatorio.

“Al mio arrivo nell’autunno scorso, ho trovato un reparto rodato e personale con professionalità ed esperienza consolidata. L’Ospedale di Biella presenta volumi consistenti di attività chirurgica e un elevato livello di innovazione. - Claudia Montagnini, Direttore SC Anestesia e Rianimazione ASLBI - Più l’ospedale cresce e più diventa attrattivo e il ruolo degli anestesisti diventa indispensabile per supportare l’attività. Inoltre negli ultimi anni questa figura è diventata sempre più importante dal punto di vista clinico ed indispensabile in molte procedure. L’introduzione di nuove professionalità rappresenta quindi una premessa fondamentale e un valore aggiunto in un’ottica di potenzialità per il futuro”.