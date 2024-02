Enercom SPB vince la gara di andata dei quarti di finale territoriale, ecco i risultati delle giovanili

Tre partite e tre vittorie nei campionati Fipav disputati dalla SPB Monteleone Trasporti durante lo scorso weekend. Delle buone prove che confermano il lavoro che si sta facendo nel settore giovanile maschile a Biella.

Campionati Fipav

In pausa tutti i più piccoli della SPB Monteleone Trasporti, che per un motivo o per un altro, dovranno aspettare ancora una settimana per scendere in campo. Vittorie in tutte le altre categorie, a cominciare dalla AM Impianti SPB in Under 15, che batte Novi Ligure per 3 a 0 e dovrà giocarsi il quarto di finale contro Acqui Terme. Vince anche la Enercom SPB contro la favorita San Rocco, con un 3 a 1 in rimonta; i biellesi si giocheranno l’accesso in Final 4 territoriale domenica pomeriggio a Novara. L’Officina Pozzo SPB vince contro Domodossola per 3 a 0, conquistando il primato del girone a tre, che porterà alle fasi finali di Under 19. Rimaniamo in attesa che escano i calendari ufficiali della categoria.

Campionati UISP

Tutti i campionati UISP sono in attesa che escano i calendari ufficiali della seconda fase di campionato.

Under 12 S3 Maschile La Conad SPB riprenderà il campionato domenica mattina a Romagnano Sesia.

Under 12 S3 Femminile La Conad SPB riprenderà il campionato il 3 marzo a Biella.

U12 Fipav Girone B Rinviato a causa di indisponibilità della palestra, il concentramento della Lanificio di Sordevolo SPB.

U15 Fipav AM Impianti SPB - Novi Ligure 3-0 Parziali: 25-21; 25-8; 25-9.

Under 16 UISP Girone A Finisce il campionato per la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, che chiude al quarto posto in classifica.

Under 16 UISP Girone B Finito il campionato per la AM Impianti SPB che chiude al primo posto nel girone.

U17 Fipav Enercom SPB - San Rocco Novara 3-1 Parziali: 21-25; 25-15; 25-18; 25-19.

U19 Fipav Officina Pozzo SPB - Domodossola 3-0 Parziali: 25-17; 25-15; 25-10.

Under 20 UISP Girone A Finito il campionato per la Monteleone Trasporti SPB che chiude al terzo posto nel girone.

Under 20 UISP Girone B Finito il campionato per la Lauretana SPB, che chiude all’ultimo posto nel girone.