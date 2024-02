Ilario Ormezzano Sai SPB sconfitta dal Volley Parella

Una gara combattuta, persa 3 a 1 dalla compagine biellese, contro una formazione forte. Buon inizio ma la Ilario Ormezzano Sai SPB non riesce a mantenere il ritmo per tutta la partita. MVP della gara lo schiacciatore padellino D’Ambrosio, premiato dallo sponsor Conad. Presenti alla partita, per la Volleyball Week, la squadra dell’ASAD Biella e quella del Minivolley Unificato SPB. Ilario Ormezzano Sai SPB sconfitta 3 a 1, dopo aver fatto una grande partenza vincendo il primo parziale. Parella dal secondo in poi ritorna a giocare molto bene e mette in difficoltà i biellesi fin dalla battuta.

La prima squadra della SPB Monteleone Trasporti non riesce a reagire e il distacco rimane sempre di 2 o 3 punti. Un peccato perché con un po’ di continuità in più sarebbe potuta arrivare la vittoria, che sarebbe stata molto importante per i biellesi. Il commento di Emanuele Frison: “Peccato per il risultato, perché è stata una partita combattuta fino alla fine. Ci siamo un po’ fatti prendere dall’ansia di chiudere il punto subito e abbiamo commesso qualche errore di troppo. Stiamo facendo bene in allenamento, manca sempre qualcosa in più per riuscire a portarci a casa dei punti al sabato. La strada è giusta e dobbiamo andare avanti su questa strada.”

Il commento di coach Di Lonardo: “Abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi, mettendo in difficoltà la loro ricezione e fermando i loro punti forti in attacco. Parella è una squadra molto valida, con giocatori molto forti e una panchina molto lunga. Loro hanno potuto trovare risorse importanti dalla panchina, cambiando anche modulo in corso d’opera. Dal canto nostro siamo sicuramente in difficoltà, abbiamo tanti infortuni e qualcuno a metà servizio, come Mazzoli, che ho voluto preservare dato il suo impegno anche in Serie D. Con queste condizioni abbiamo cercato di affrontare la partita per riuscire a rientrare. Ci sto provando e ci stanno provando i ragazzi, cercheremo di aggiustare quello che c’è da aggiustare, come facciamo dal primo settembre.”

Ilario Ormezzano Sai SPB - Volley Parella Torino 1-3

Parziali: 25-19, 16-25; 21-25; 21-25.

Tabellino: Berteletti 0, Bottigella 3, Debenedetti 7, Frison D. 10, Frison E. 9, Giacobbo 2, Mangaretto 4, Marchiodi 9, Scardellato 15. Libero: Vicario. NE: Mazzoli, Ressia (L), Sarasino, Spinello.