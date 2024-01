Casapinta: Si è celebrato Sant'Antonio con la benedizione di animali e mezzi FOTO

La celebrazione di Sant'Antonio a Casapinta è un'evento che unisce la devozione al Santo alla consueta benedizione agli animali e ai mezzi. Nella piazza della Chiesa gli abitanti, dopo la Messa, si sono riuniti con i propri animali per ricevere la benedizione da Don Lica e per partecipare all'incanto dei canestri. L'atmosfera era permeata anche dal profumo della porchetta che gli Alpini in poco tempo hanno distribuito ai presenti che hanno condiviso momenti di allegria. Un buon pranzo in sede ha terminato la giornata.