Una task force in campo e un elicottero per ritrovare Danilo Romani, scomparso da Cisterna d'Asti

Sono ore di angoscia per la famiglia di Danilo Romani, 24 anni, allontanatosi a bordo della propria vettura, Volkswagen Golf Variant targata FS268PP, nella giornata di domenica 14 gennaio dalla sua abitazione di Cisterna d’Asti. A denunciarne l’avvenuta scomparsa è stata la compagna, allarmata dalla prolungata assenza.

Il ragazzo abita con la compagna a Valle San Matteo, frazione di Cisterna, e si è allontanato sulla sua Golf grigio metallizzato, senza portare con sé il telefono cellulare e sarebbe stato avvistato in borgata Ronchesio, nel comune di San Damiano, dopo di che si sono perse le sue tracce. Il caso approda a "Chi l'ha visto" Del caso si sta interessando anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto" che ha inserito in home page la sua scheda. Il ragazzo è alto un metro e 75 centimetri, occhi azzurri e capelli castani e, al momento della scomparsa indossava una tuta grigia, una giacca bordeaux e un cappellino rosso.

In Prefettura, coordinato dal prefetto Claudio Ventrice, si è svolta una prima riunione del Tavolo di coordinamento delle operazioni di ricerca, alla presenza del questore, Marina Di Donato, i comandanti della Compagnia di Villanova d’Asti, del nucleo investigativo, della Stazione di San Damiano d’Asti e i rappresentanti della Guardia di Finanza, del comando dei Vigili del Fuoco, del Coordinamento territoriale del volontariato di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.

Chiarisce il prefetto: "È stato fatto il punto sugli interventi immediatamente attivati dai militari dell’Arma e sono stati analizzati i dati in possesso dell’autorità, vagliati i possibili scenari e gli interventi da porre in essere nelle successive ore. Le operazioni di ricerca a terra si sono protratte nella serata di ieri con l’intervento di pattuglie della polizia stradale, squadre dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa e di personale volontario attivato dal sindaco di Cisterna d’Asti per proseguire anche nella giornata odierna con ulteriore personale volontario del coordinamento territoriale di Protezione Civile".

Nella corso della nuova riunione sono stati analizzati ed aggiornati i risultati delle ricerche condotte e delle informazioni finora acquisite ed è stato disposto l’impiego di un elicottero, in grado di coprire una maggiore porzione di territorio e facilitare l’individuazione della vettura utilizzata dal ragazzo. Romani che risiede da alcuni anni a Cisterna d’Asti, è originario di Alba dove lavora, quindi le ricerche sono state orientate anche verso quel territorio con il coinvolgimento e la richiesta di concorso nelle operazioni della prefettura di Cuneo e dei comandi dell’Arma della limitrofa provincia.

La Prefettura chiede la collaborazione di chiunque abbia informazioni o noti la presenza dell’auto con cui si è allontanato Romani. Ci si può mettere in contatto attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.