Calcio, a Cossato due nuovi arrivi e anche qualche addio

L'Asd Città di Cossato, dopo l'inserimento in rosa del giovane centrocampista Alessandro Viberti (all'esordio la scorsa settimana) annuncia di aver depositato i contratti di Giancarlo Varvelli e Valery Piccirilli che saranno a disposizione di mister Braghin già questa domenica.

Varvelli, bomber di razza con varie presenze in Serie D, ritorna in Eccellenza dove è stato protagonista più volte, portando con sé fisicità e senso del goal. Piccirilly, invece, è un giocatore duttile in grado di svolgere compiti da centrocampista e da difensore, un vero jolly.

In uscita, in questa finestra di mercato, Urban, Ogliari, Castagna e Pasinato a cui vanno i ringraziamenti della Società per l'impegno profuso.