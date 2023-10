“Ama il tuo fegato”: domani a Ponzone lo screening gratuito promosso dall’ASL BI

Per tutto il mese gli screening gratuiti della campagna di prevenzione “Ama il tuo fegato” proseguono nella sede dell’Unità Operativa Territoriale ASL BI di Ponzone, situata in frazione Ponzone 138/H a Valdilana. I cittadini over 40 possono quindi prenotare un appuntamento tramite l’apposito link o QR code per le giornate di venerdì 20 e 27 ottobre 2023.

L’esame è gratuito e viene svolto tramite il FibroScan, un dispositivo acquistato nel corso del 2022 grazie al contributo dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella. Il test, rapido e non invasivo, è utile a escludere la presenza di tessuto fibrotico nel fegato ed è eseguito dagli Infermieri dell’Azienda Sanitaria di Biella, formati specificamente per l’utilizzo di questa strumentazione. L’esito al paziente viene comunicato immediatamente.

Finora sono stati eseguiti 788 esami e nella maggioranza dei casi è stata riscontrata un’assenza di fibrosi; per il 16% dei pazienti che si sono sottoposti a screening è emerso un valore alterato, mentre per l’1,7% è stata rilevata un’alterazione di tipo grave. In questi casi, il paziente viene invitato a consultare il Medico di Medicina Generale (MMG) per effettuare degli approfondimenti oppure viene prenotata direttamente una visita dall’Epatologo.

Questo programma di diagnosi precoce per mezzo di elastografia epatica si rivela particolarmente efficace se pensiamo a come nella maggior parte dei casi i sintomi delle malattie del fegato si manifestano dopo molto tempo dal loro sviluppo. Per questo motivo, accertamenti medici vengono portati avanti solamente dopo che il paziente ha cominciato a manifestare malessere e la diagnosi rischia di avvenire in fase avanzata, talvolta quando è già presente un tumore.

Il progetto è stato messo a punto grazie alla collaborazione tra Ser.D., Distretto territoriale, Direzione delle Professioni Sanitarie ASL BI e la Struttura Complessa (SC) Medicina Interna. Responsabile scientifico del progetto è il dottor Paolo Scivetti, Dirigente Medico della SC Medicina Interna insieme a Lorena Zanchetta, Referente infermieristico del Gruppo di lavoro e Coordinatrice del Ser.D..

Un percorso itinerante e unico nel suo genere, che avvicina la sanità al cittadino e che ha tra i suoi obiettivi, oltre a quello della diagnosi precoce, anche quello di promuovere stili di vita salutari.

È possibile sottoporsi all’esame durante i venerdì del mese di ottobre. Gli over 40 possono accedere gratuitamente al servizio, prenotando un appuntamento in una delle fasce orarie disponibili e liberamente consultabili sul calendario appositamente predisposto.

Per accedere, è possibile cliccare sul link.

oppure inquadrare da smartphone e tablet il QR code: