Biella, dal Comune 30 mila euro per gli edifici di culto

Sono 30 mila gli euro che il Comune di Biella ha stanziato a favore degli edifici di culto che necessitano di interventi, a seguito delle richieste presentate dai rispettivi enti religiosi.

Nello specifico, la Parrocchia di San Biagio riceverà 20 mila euro per il rifacimento della facciata della chiesa di San. Nicola da Tolentino, si tratta di un intervento di restauro conservativo; la Parrocchia Nostra Signora di Oropa del Villaggio Lamarmora 8 mila per realizzare un nuovo ascensore come intervento di eliminazione delle barriere architettoniche; e la Comunità Ebraica di Vercelli, Biella, Novara e VCO 2 mila per un nuovo impianto sanitario come intervento di manutenzione straordinaria.