Il cuore dei biellesi è grande: un nostro lettore in aiuto della mamma con il bimbo disabile isolata al Piazzo

Il cuore dei biellesi è grande.

La vicenda era di quelle che fanno riflettere: una mamma senza auto, con due bimbi di cui uno disabile, che tutti i giorni andava dal Piazzo dove abitava al Villaggio La Marmora per portare i figli a scuola, Leggi Col bimbo disabile e senza auto dal Piazzo a scuola al Villaggio La Marmora. Il più grande, il bimbo con problemi di deambulazione e non autosufficiente è stato accettato all'elementare al Villaggio per una questione di numero di iscrizioni, in quanto necessita di un'insegnante di sostegno. E di conseguenza la mamma ha iscritto anche la più piccola nella scuola vicina nello stesso quartiere, per questione di comodità.

Il cuore dei biellesi e in particolare di un nostro lettore di newsbiella.it è però grande, da oggi lunedì 2 ottobre, tutti i giorni si è offerto di portare la mamma con i due figli a scuola. "Il signore è davvero gentilissimo, non mi sembra vero. Mi spiace anche per lui perchè perde tempo ma è davvero una persona bravissima. Gli dico grazie di cuore. E anche i Servizi Sociali, adesso, mi hanno detto che quando piove possono portarmi loro al Villaggio La Marmora. Grazie a tutti insomma".

Non è però ancora tutto, perchè della vicenda del figlio e della sua iscrizione a scuola si stanno interessando anche i sindacati, la Cisl Biella, che nel pomeriggio di oggi ha già contattato la mamma.