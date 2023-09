Col bimbo disabile e senza auto dal Piazzo a scuola al Villaggio La Marmora. Una mamma racconta

“Per fortuna adesso la scuola mi dà il permesso di portare i figli entro le 9,30, ma il primo giorno sono partita di casa alle 6,30 per arrivare in tempo”. A parlare è Eleonora, abita al Piazzo, ed è mamma di due figli, uno di 5 e uno di 7 anni e quest'ultimo è disabile, in quanto ha problemi di deambulazione e non è autosufficiente.

“Adesso mio figlio è a casa da una settimana perchè non sta bene perchè ha preso freddo al mattino – racconta Eleonora - . Io non guido, e quando c'era l'ascensore non c'era nessun problema, ora invece per noi è un disastro. Mio figlio lo hanno accettato all'elementare del Villaggio La Marmora perchè ha bisogno di sostegno e al Piazzo non c'era più posto. Quindi ora, scendere al mattino è un delirio perchè quando c'era la navetta, partiva alle 9,30 quindi non potevo prenderla parchè sarei arrivata a portarli tardissimo, il bus che passa al Bottalino è un pasticcio perchè devo fare scendere mio figlio dal passeggino, farlo salire prendendolo in braccio, caricare il passeggino, fare salire la piccola che ha anche lei solo 5 anni, il tutto con due zaini di scuola...un calvario. Quindi la soluzione è partire presto e scendere verso via Ivrea perchè è asfaltata, lungo le coste non posso, mio figlio si spaccherebbe la schiena. Io sono disposta anche a pagare il biglietto basterebbe un bus adatto anche alle persone con disabilità ad orari adatti a portare i figli a scuola. Non chiedo aiuti, solo servizi anche naturalmente a pagamento”.