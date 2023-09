Ciak, si gira: dopo Biella anche a Vigliano, ecco quando

Mercoledì 27 e giovedì 28 settembre via Lamarmora, a Vigliano Biellese, sarà il set di un film. Si tratta di un lungometraggio d’amore e sulla ricerca di se stessi, diretto da Rossella Inglese, regista italiana emergente e prodotto dalla Master Five Cinematografica, dal titolo “L’origine del mondo”, ambientato in Lazio e in varie località del Piemonte, tra cui Vigliano Biellese.

Per consentirne le riprese non si potrà transitare, né a piedi né in auto, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Senatore Avogadro e via Costa e non si potrà sostare nell’area di parcheggio ubicata di fronte ai civici 50/52.

«Il nostro paese è stato scelto per girare alcune scene di questo film. Come per la fiction Luisa Spagnoli, il cui set era stato ricostruito alla Pettinatura Italiana, abbiamo accolto la richiesta con entusiasmo e orgoglio. Una bella opportunità per dare nuovamente visibilità al nostro territorio – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – garantendo la piena collaborazione dell’amministrazione comunale. Per consentire le riprese dobbiamo chiaramente modificare la viabilità di alcuni tratti di strada, ma con il supporto della Protezione Civile, siamo certi che i disagi saranno contenuti».