A Biella si firma per “La partecipazione al lavoro per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”

Presso l’Ufficio Affari Generali/Relazioni con il Pubblico di Palazzo Oropa in via Battistero 4, è a disposizione dei cittadini che intendano sottoscriverlo, il modulo per la seguente proposta di legge di iniziativa popolare: “La partecipazione al lavoro per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori” promossa dalla Segreteria Generale CISL”.





Gli orari nei quali è possibile sottoscrivere la proposta sono i seguenti:

lunedì, mercoledì e giovedì: 09,00/12,00 - 14,30/15,30;

martedì e venerdì: 09,00/13,00.