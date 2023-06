Masserano, il nuovo sindaco Andrea Mazzone traccia la rotta: “Portare nuove famiglie, turismo ed eventi” VIDEO

Dopo la lunga esperienza amministrativa di Sergio Fantone, Masserano ha un nuovo sindaco da circa un mese: si tratta di Andrea Mazzone, dottore in ortottica e residente in paese da circa 30 anni.

Lo stesso, nei giorni scorsi, ha delineato le prossime mosse della nuova giunta nella videointervista concessa al quotidiano Newsbiella.it. “La prima azione di governo? Portare nuove famiglie in paese occupandoci fin da subito dell'Asilo Infantile Rollino, con una riqualificazione dell'edificio portandolo a impatto zero. Un investimento sul futuro per il bene della comunità”.

Ma quali saranno i principali obiettivi per i prossimi 5 anni? “Sono diversi: innanzitutto, si provvederà a realizzare un nuovo tetto sul Palazzo dei Principi tanto che, appena eletto, mi sono recato in Regione Piemonte e abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 474mila euro. Un'altra priorità è la piazzola di emergenza per l'atterraggio dell'elisoccorso. Altri obiettivi saranno turismo, feste, manifestazioni e settore vinicolo”.

Per Mazzone il borgo di Masserano è “un diamante grezzo tutto da scoprire, ricco di storia, con un altissimo potenziale. A noi il compito di accrescere i nostri punti di forza”.