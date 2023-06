Biella, turisti alla funicolare con le saracinesche abbassate - FOTO

Saracinesche abbassate. Erba alta 1 metro e mezzo in tutta l’area esterna alla funicolare, compresi i giardini a lato della stazione. Fioriera arrugginita con erbaccia alta. Ingresso con manifesto di una mostra stracciato. Cartello di divieto “creativo“ abbandonato. Stazione di biciclette non funzionante da parecchi anni, anch’essa abbandonata.

Questa la situazione che alle 10 di questa mattina, sabato 3 giugno, ha fotografato, e pubblicato sui suoi social, il Consigliere Comunale Paolo Robazza, della minoranza di Lista Civica Biellese, dopo aver incontrato alcuni turisti, nello specifico una coppia di Torino ed una famiglia con figli, alla stazione della funicolare di Biella Piano.

“I turisti – racconta Robazza - hanno detto di capire il guasto improvviso ma si sono lamentati della mancanza di un cartello di avviso su come raggiungere il Piazzo”.

“Come dare torto a questi turisti. – commenta Robazza - Almeno un avviso ci poteva stare. I turisti hanno aggiunto che Biella è una bellissima cittadina a due passi dalle montagne, ma hanno notato la carenza dell'arredo urbano e della manutenzione, sottolineando che l’attenzione verso i turisti dovrebbe migliorare con cartelli segnalateci sia per chi cammina a piedi sia per chi gira in macchina“.

"Le frasi riportate dai turisti non hanno bisogno di altri commenti. - continua Robazza. Nulla da eccepire se non un imbarazzo personale che, nonostante io sia in minoranza e nonostante abbia fatto decine, forse centinaia, di segnalazioni a Corradino e ai suoi fedelissimi, mi fa comunque sentire responsabile della situazione di degrado. In particolare, per la stazione di biciclette, la situazione è la stessa nelle altre in via Rosselli, alla Stazione San Paolo, ai Giardini Zumaglini, a Città studi: possibile che a nessuno sia venuto in mente di smantellarle?”.

Paolo Robazza chiosa con una dedica a Biella: “ Cara Città di Biella, ricordandoti che ti voglio bene, ricorda al tuo attuale Sindaco Corradino e alla sua Giunta che potrei inviare altre decine di post con altrettante situazioni di degrado e abbandono. Penso che dopo 4 anni di governo sia veramente una situazione inaccettabile!"