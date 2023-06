Un uomo di 85 anni è rimasto gravemente ferito, nella serata di martedì, a causa di un incidente stradale avvenuto a Vercelli.

Mentre era al volante, l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito con l'auto contro un muro. Soccorso dal personale del 118 è stato portato d'urgenza al Dea e ricoverato in ospedale in codice rosso. Tra le cause dell'incidente non si esclusde l'ipotesi di un malore.