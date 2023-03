Cossato-Valdilana, da lunedì via alle asfaltature

Il Consiglio Provinciale di oggi - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.ot

E' di oggi, giovedì 23 marzo, il provvedimento di Anas che dispone i lavori di manutenzione per il risanamento delle pavimentazioni stradali con segnaletica orizzontale sulla Strada Statale 232 Var. Panoramica Zegna, tra i km 14+200 e 19+173, in entrambe le direzioni (Quaregna e Valdilana) dalle 7 di lunedì 27 marzo alle 19 del 7 aprile, con conseguente chiusura al traffico.

In sostanza Anas procederà alle asfaltature Cossato-Valdilana, come ha comunicato il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, durante il Consiglio Provinciale di oggi.

“E' Anas che procede alle asfaltature – precisa Ramella Pralungo - perché da alcuni consigli comunali arrivano notizie incerte sul fatto che questa strada è passata dalla Provincia ad Anas da maggio 2021. Noi non asfaltiamo a casa degli altri e gli altri non asfaltano in casa nostra”