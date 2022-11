La rievocazione storica su Pietro Micca in scatti fotografici, aperta la mostra a Sagliano FOTO

La manifestazione storica rievocativa su Pietro Micca in scatti fotografici, aperta la mostra a Sagliano (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

È stata inaugurata questa mattina, nei saloni del Municipio di Sagliano Micca, la mostra fotografica che rievoca la manifestazione storica su Pietro Micca, andata in scena lo scorso 18 settembre in paese.

Presenti gli scatti dei fotografi Giuliano Basiglio, Pier Giorgio Bassoli, Francesco De Virgilis, Marzia Pozzato, Sergio Ramella e Luciano Tarricone, insieme all’audiovisivo creato da Giuliano Basiglio e a un dipinto creato per la mostra da Antonio Destro.

Soddisfatto dell'iniziativa il sindaco Andrea Antoniotti: “Un'occasione per dare risalto ad un evento che ha visto coinvolti, non solo i comuni di Biella e Sagliano e il consiglio regionale, ma anche tutte le capacità artistiche presenti sul territorio che contribuiscono nella sua valorizzazione. Siamo soliti immaginare che ci siano molti luoghi suggestivi fuori dai nostri confini. In realtà, non siamo da meno. Dobbiamo solo imparare a metterli di più in risalto. Questo è uno dei modi”. La mostra resterà aperta fino a fine gennaio 2023.