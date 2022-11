Al fianco delle donne contro la violenza: Conad Nord Ovest e i soci inaugurano una panchina rossa a Occhieppo Inferiore, FOTO

Con quella di questa mattina a Occhieppo Inferiore sono 315 le panchine rosse inaugurate nelle Conad del Nord Ovest. Simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, la panchina rossa vuole essere un segno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

"Vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza a il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono qualsiasi forma di violenza e discriminazione - dichiara Patrizia Siciliano socia di Conad Nord Ovest di Occhieppo Inferiore -. In occasione di questa giornata siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno al fianco del Centro Antiviolenza Biella".

Presente all'evento anche la Consigliera di Parità della Provincia di Biella Ilaria Sala: "Ringraziamo Conad del Nord Ovest e il Comune di Occhieppo Inferiore di questa installazione. Per noi significa ampliare la rete antiviolenza e far sapere a tutte le donne che uscire dalla violenza e possibile anche perchè sul nostro territorio esistono un centro antiviolenza, una casa rifugio e tutta una serie di progetti e supporti volti a favorire un percorso di libertà, autonomia e rispetto per sè stessi e per i loro figli".