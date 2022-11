Mercatino degli Angeli, buona la prima. Ora si punta al bis: ecco il programma del weekend

Grande affluenza di visitatori alla prima del Mercatino degli Angeli di Sordevolo domenica 13 novembre, nella nuova area presso l’anfiteatro Giovanni Paolo II che ha suscitato curiosità ed è stata molto apprezzata per l’originalità del contesto. Presso le bancarelle e le tradizionali casette in legno l’offerta di oggetti artigianali, enogastronomici, decorazioni natalizie e idee regalo accontenta tutti i gusti. Anche i bimbi trovano al Mercatino degli Angeli molteplici coinvolgenti attività, con Babbo Natale pronto a ricevere le loro letterine e invitarli alla ricerca di curiose “nuvolette”…e poi l’area LEGO ® con laboratori, concorsi e caccia al tesoro ed infine i simpatici e docili rapaci della Falconeria Oropa.

Come ogni anno non mancano le proposte culturali con mostre, musei e intrattenimenti a carattere sportivo e artistico: presso la Chiesa di Santa Marta – via Petiva – il Museo della Passione dove è racchiusa tutta la storia della Passione di Sordevolo; la mostra “Phygital Exhibition”, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino; la mostra “Il Sacro Monte che non c’è” di Claudio Zanotto Contino. Presso il Palazzo Comunale – piazza Vittorio Veneto 1 - la mostra fotografica “Fotografando la Passione” e il Museo Archivio Lanifici Vercellone. Presso la Biblioteca Civica – via Eugenio Bona 35 – la mostra “Emozioni nel legno” di Stefania e Bruno Nicolo.

A partire da domenica 20 novembre, presso Villaggi d’Europa Valle Elvo – via Eugenio Bona 37 – sarà visitabile anche la mostra “Impressioni di paesaggio”del pittore pollonese Giorgio Marinoni. Sempre domenica 20 novembre alle 15, presso la piazza Vittorio Veneto, si esibiranno gli agonisti della sezione scherma dell’APD Pietro Micca di Biella. Il Mercatino degli Angeli rimarrà aperto tutte le domeniche fino all’11 dicembre più giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 18 e offrirà ai visitatori anche molteplici spunti per un pranzo o uno spuntino.