Avis 5 Castelli, a Ponderano festeggiati i 50 anni di fondazione

Il gruppo Avis 5 Castelli ha festeggiato a Ponderano i cinquant'anni di fondazione. Il gruppo territoriale raccoglie i donatori iscritti all'Avis di Biella e residenti nei comuni di Ponderano, Gaglianico, Sandigliano, Borriana e Cerrione, ma il gruppo estende le sue iniziative anche nei comuni di Verrone e Benna.

Il nucleo originale fu comunque proprio convocato a Ponderano come ha ricordato nell'omelia il parroco del paese don Andrea Crevola, ricordando la figura di don Matteo Zanetto che fu uno dei promotori dell'iniziativa sociale. Dopo la messa in ricordo dei donatori defunti il gruppo si è radunato nella piazza di fronte alla chiesa per condividere un piccolo aperitivo organizzato dai volontari.