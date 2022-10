Europei EQUAL e YUOnion, a Borriana 2022 anno della solidarietà

Grazie ai fondi ricevuti col ciclo di programmazione 2021-2027 della Commissione Europea, e con il supporto tecnico dell’agenzia e-Consulenza di Gabriella Bigatti, quest'anno il Comune di Borriana ha inviato sue delegazioni in Europa per condividere con altri comuni le proprie esperienze nell’ambito della solidarietà.

A fine giugno i delegati borrianesi si sono incontrati a Belisce, in Croazia, con i loro concittadini europei provenienti da Tahanovce (Slovacchia) e da Sandigliano (Italia). Si trattava del primo dei due eventi che costituiscono il progetto di gemellaggio “EQUAL” (Our Living Library for Solidarity & Equality) cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma “CERV - Citizens, Equality, Rights and Values”.

Tema della due due giorni di incontri, il ruolo chiave di volontariato e solidarietà come espressione di cittadinanza europea attiva, per rafforzare i valori comuni europei, solidarietà e tolleranza, e combattere il populismo e l’estremismo, così evidenti in questi tempi di crisi. I delegati, inoltre, hanno incontrato realtà locali croate che promuovono la parità di genere e i diritti delle donne.

A inizio settembre, un nuovo confronto a Kilkis (Grecia), con un progetto di gemellaggio guidato dal Comune di Cerrione, a cui si sono uniti, oltre a Borriana, i delegati dei comuni di Benna, Massazza, Sandigliano e Verrone. Tema degli incontri, ancora una volta la solidarietà, generosità e reciprocità, questa volta declinate verso la questione dei migranti e della pandemia di coronavirus.

Il ciclo si concluderà con il secondo evento di Equal, in programma a Borriana e Sandigliano tra il 10 e il 13 novembre.

“Il 2022 si sta rivelando un anno molto intenso per il nostro piccolo comune. - dice il Sindaco di Borriana, Francesca Guerriero - Abbiamo avuto la fortuna di essere coinvolti in queste significative esperienze di scambio, e di coinvolgere altri a nostra volta, assumendo l’impegnativo ruolo di capofila di un progetto Sono momenti in cui si avverte con molta forza il sentimento di fratellanza europeo, sono incontri che stimolano a fare di più e meglio, e che incoraggiano, perché si conoscono altre persone che si impegnano per rendere migliori i territori in cui vivono. Siamo riconoscenti e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e hanno creduto in questi progetti”.