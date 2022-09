Alto Piemonte protagonista nel turismo

Il mese di settembre ha registrato un'altra tappa nelle attività del progetto di Cooperazione transfrontaliera AMALAKE, teso a promuovere il territorio del Lago Maggiore come meta di turismo attivo e green e di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila.

Tra il 21 e il 25 settembre le località più importanti del Lago Maggiore e del Lago d'Orta hanno ospitato una delegazione di undici tra giornalisti e operatori turistici (tra cui anche un produttore cinematografico alla ricerca di nuove location per film) provenienti da Finlandia, Svezia, Germania, Francia e Italia. Il fam trip (termine inglese comunemente utilizzato per indicare i viaggi di “familiarizzazione” organizzati per far conoscere un territorio ai tour operator e alla stampa) ha fatto tappa a Stresa, Alpe Devero, Baveno, Omegna, Orta San Giulio e Novara. Gli operatori hanno potuto ammirare le bellezze dell'ambiente montano, la magnificenza delle Isole Borromee, le opportunità di svago all'aperto costituite dall'Adventure Park di Baveno, dalla zip line di Omegna e dai percorsi in e-bike tra le vigne nelle colline Novaresi.

Il tour ha inoltre toccato anche alla basilica di San Gaudenzio di Novara, con ascensione alla cupola dell'Antonelli, e a Orta San Giulio con visita della romantica isola antistante. Dal 20 al 22 settembre il Lago Maggiore e le sue valli sono stati inoltre protagonisti alla manifestazione IFTM Top Resa (International & French Travel Market) di Parigi, fiera B2B che richiama l’intero ventaglio di professionisti francesi del turismo, dai buyer alle agenzie di viaggio, dagli enti turistici ai gruppi alberghieri e ai tour operator.

L'edizione 2022 della fiera ha avuto come focus il turismo all'aria aperta, segmento di offerta in cui i territori al centro del progetto AMALAKE si distinguono per ricchezza e varietà di proposte. Durante la manifestazione, che ha registrato un numero di visitatori ampiamente superiore alle 30mila unità, il Lago Maggiore è stato presentato quale meta ideale per gli amanti di camminate, trekking e percorsi in bicicletta alla ricerca di tesori culturali, paesaggistici ed enogastronomici. «La partecipazione alla fiera di Parigi e il fam trip si inseriscono nella più ampia strategia di promozione turistica dell’Alto Piemonte adottata dall’Ente camerale, anche con la sua Azienda speciale Fedora, e di cui il progetto AMALAKE costituisce una parte fondamentale» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

«Siamo assolutamente convinti che valorizzare in modo unitario le particolarità delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola sia vincente perché i viaggiatori possono trovare un’offerta completa per le loro esigenze, siano esse attività sportive all’aperto, paesaggi naturali ed eccellenze architettoniche, artistiche ed enogastronomiche, con possibilità di essere protagonisti di esperienze uniche per qualità e autenticità. I riscontri ricevuti ci incoraggiano a proseguire su questa strada, che siamo certi porterà a una ricaduta positiva in termini di arrivi e permanenze turistiche».