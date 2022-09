L'Oroscopo di Corinne: ecco come andrà la prima settimana di autunno

ARIETE : L’opposizione del novilunio vi renderà nervosetti e poco disposti ad accettare interferenze in ciò che avete in mente di fare e forse proprio per codesta ragione tenderete a sbottare o a mettere alle strette chiunque contrasti le vostre opinioni. Diciamo che con l’arrivo dell’autunno tante cosine cambieranno specie se finora reputate che non ve ne sia andata una dritta. Non da escludere altresì polemiche con soci, partner, parenti ma anche una cena, un invito o un omaggio. Domenica interessante. TORO : Se credete in ciò che fate sgobbare non vi spaventa e se avete un progetto in testa riuscirete ad avviarlo sentendovi appagati anche se un andirivieni di comunicati vi lascerà esterrefatti mentre, riguardo affetti o finanze, muoverete (avanti o indietro) passi da gigante… Si prospetta anche il rinvio di un appuntamento delle linguacciute a cui non dar retta, dei contatti con dottori o guardie municipali e una golosità da contenere! Domenica da dedicare alla famiglia e ad andare a votare.

GEMELLI : In men che non si dica vi toglierete un fardello oppure riuscirete in un intento a cui tenete tantissimo. I prossimi giorni saranno fermentati ma non malvagi anzi, grazie all’appoggio del sestile di Giove, vi sentirete più pimpanti così come imparerete a distinguere la sincerità dall’ impostura. Dedicate però più orette a voi stessi frequentate gente buontempona e guardate fiduciosamente a una stagione sul fronte generale deprimente ma per voi promettente. Sabato sbarazzino. CANCRO : Con Giove ostile la settimana sembra essere avara di certezze portandovi ad intervallare sprazzi di beatitudine ad altri di tensione arrovellandovi su problemi risolvibili con un briciolo di pazienza… D’uopo però andare in fondo ad una questione alimentante perplessità e non fidarvi di quelle apparenze che spesso ingannano. Se qualcuno vi ha deluso sappiate che presto pagherà lo scotto delle sue malefatte. Apprensioni per un anziano, un amico o per una faccenda da sistemare.

LEONE : Dimostrerete di essere all’altezza di qualsiasi compito vi venga affidato e molto superiori a quelle meschinerie e bassezze umane riscontrate nel prossimo. Lottate per un ideale, proclamate le vostre verità e fatevi rispettare sia in casa che in ambito privato o professionale, poi se la stanchezza imperversa staccate la spina, andate a dormire prestino e non accollatevi pesanti impegni. Giove e Saturno sosterranno artisti, sportivi e politicanti per i quali un successo sarà garantito! VERGINE : Incasinati, agitati, divisi tra tre fuochi, dovrete prendere di petto una spinosa faccenda nonché contrastare ostilità, noie e quella sottile avversione verso penalizzanti istituzioni o individui qualunquisti. Quattrini da recuperare o risparmiare, in previsione di un’austerità sia autunnale che invernale e amica saggia da contattare e a cui confidare piaceri e supplizi… Spassoso corteggiamento. Se vi occupate di politica preventivate ignominie e sbigottimenti. Domenica gioiosa.

BILANCIA : Avvertirete eccome l’influsso della Luna che, facendosi nuova il 25 settembre nella vostra costellazione, arrecherà un larvato stato di tensione al punto di anelare starvene in pace e non sentire rimbrotti o recriminazioni… Qualche nativo si arrabbierà per un’iniquità, altri a seguito di un accadimento resteranno di baccalà ma per tutti questa sarà una settimana intensa sia per quanto concerne il lavoro che la salute e le valute. Compleanno un po’ anomalo ma egualmente speciale.

SCORPIONE : Avere una mente elastica è giusto ma quando si tratta con degli idioti è impossibile mantenere intatta la facoltà di giudizio e di questi ne incrocerete parecchi ma basta soprassedere e far orecchie da mercante. Non da escludere delle preoccupazioni per un congiunto o un componente del parentado mentre degli intoppi sulla strada o nel parcheggiare potrebbero comportare delle multe da pagare. Contenetevi nelle spese e apprestatevi ad una sorpresa! SAGITTARIO : Forza e coraggio che le rogne e la vita son di passaggio... A tal riguardo se volete che talune faccende vadano dritte non aspettate la manna dal cielo ma fate il primo passo senza scuse e attizzando il coraggio. Di motivi per lasciar andare ciò che non può funzionare ne avrete tanti ma poi starà a voi optare per drastiche soluzioni specie se attualmente vi sentite fuori luogo e fuori posto. Fattibili degli incassi, delle novelle da figlioli e un guizzo di allegria tra venerdì e lunedì.

CAPRICORNO : Pur tenendovi tutto dentro sapete che talune cose non fungono alla perfezione e non essendo ipocriti quando la goccia traboccherà dal vaso svuoterete il sacco! Poiché la prevenzione è la miglior terapia siate guardinghi in eventuali trattative per non incappare in fastidiosi inconvenienti. Una scoperta vi lascerà a bocca aperta e causa distrazione, smarrirete qualcosina o andrete nel pallone. Nel week end rilassatevi, andate a fare un giretto e domenica a votare! ACQUARIO : Non sarà facile capirvi, solo rari eletti ci riusciranno e un personaggio, col suo modo di fare ed agire, stizzirà mentre per i single o i mal appaiati si apriranno le porte delle mille opportunità. Ciononostante qualcosina non andrà secondo i piani prestabiliti oppure denoterete intoppi e ritardi in ciò che pensavate di riuscire a concludere più in fretta. Presumili degli acquisti, delle bislacche conoscenze, un acciacchino da non sottovalutare e una decisione da pigliare!

PESCI : Sensibili e percettivi avvertirete intensamente ogni minimo squilibrio interiore angustiandovi per questioni atte a pigliare una piega migliore… Un episodio arrecherà gaiezza e il sole tornerà a illuminare il cuoricino a patto di non seguitare a picchiare sui medesimi chiodi e di chiarire con chi vi sta accanto dei seccanti malintesi. Scritti o bollette da verificare o contestare in quanto celanti degli sbagli. Contiguità con gente in uniforme. Weekend rilassante ma occhio ai lestofanti!

E che le stelle siano clementi e vi portino solo cose belle!