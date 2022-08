L'esperto Tiziano Pascutto: "L’ermellino del Monte Bo che mi ha fatto da modello"

Mancavano pochissimi metri per arrivare in cima al Monte Bo (montagna delle Alpi biellesi, 2.556 m), dove c’è il bivacco, ma qualcosa non ha più funzionato nel mio cervello … ad un certo punto panico, sudore freddo, ansia e una gran voltastomaco! Parliamo del “mal di montagna”. Io mi fermo quasi sdraiato in una cengia, il resto della compagnia mi lascia solo e raggiunge la vetta.

In quei terribili momenti avrei voluto premere un pulsante, magari “magico”, per ritrovarmi a casa. Mentre ero lì a soffrire, pensando di provare a raggiungerei gli altri, mi appare, ad un metro di distanza, un ermellino! Lo guardo e poi gli dico: «Proprio in questo terribile momento ti fai vedere?».

Nonostante il malessere, a stento riesco a tirar fuori dallo zaino la macchina fotografica e lui, incuriosito, mi fa da modello! Devo ringraziare quella simpatica bestiola perché in quelle condizioni, se avessi provato a salire o scendere da solo, avrei sicuramente messo a repentaglio la mia vita. Invece l’ermellino mi ha trattenuto sino all’arrivo di due escursionisti, che mi hanno aiutato a scendere senza incidenti.