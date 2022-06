A Viverone l'apericena è sul battello

L’associazione “Padre Renzo Zola” organizza, in data 7 luglio, un' apericena in battello sulle rive del lago di Viverone. Il ritrovo per l’evento sarà davanti al molo per le ore 18.45. Il costo di partecipazione all’evento è di 25 euro e dà accesso ad un menù molto ricco.

Antipasti misti monodose: insalatina ai tre cereali con verdure; pansotto fritto al gorgonzola, mela e senape; frittata di cipolla rossa caramellata e capperi; uova di quaglia alla mimosa; gambero in crosta kataifi; canapè alle due acciughe; tartare di salmone e caviale di limes; panino semidolce di girello in salsa tonnata; panino semidolce con peperone arrosto; stracciatella di burrata e acciuga; pizza margherita.

Un primo che saranno gli strozzapreti al ragù bianco di salsiccia di Bra

Una serie di bevande: acqua, prosecco millesimato Valdobbiabene dry, Erbaluce di Caluso az. Zaniboni, Nebbiolo colline novaresi.