La carica dei 1200 studenti biellesi alla Maturità: oggi il tema

Al via oggi mercoledì 22 giugno la prima prova scritta della Maturità, quella di italiano, dalle 8.30, seguita il giorno successivo dalla seconda. Dal lunedì successivo, il 27 giugno, invece, partiranno gli orali.

I ragazzi che in provincia affronteranno l'esame sono circa 1200. Nel dettaglio, sono 165 al Gae Aulenti, 153 al Liceo del Cossatese e della Vallestrona, 196 al Liceo Sella dove i ragazzi potranno tornare nella loro scuola dopo mesi difficili per via dei lavori che hanno interessato l'istituto. Altri 142 sono i ragazzi del Bona, divisi in 7 classi e 4 commissioni, 225 al Liceo Avogadro di Biella e 263 all'Iti corso diurno e 23 al serale.

Dopo le versioni "light" a causa del Covid (nel 2020 l’esame di Maturità in forma ridotta prevedeva solo un colloquio, nel 2021 c’è stata la tesina più l’orale), si ritorna alle due prove scritte più l’orale. Ma dove sono impegnati i dirigenti degli istituti superiori biellesi? Al Liceo Sella arriveranno Raffaella Miori, preside del Bona ed Emanuela Verzella del Cpia Biella-Vercelli all'indirizzo Linguistico. Al Liceo Scientifico Avogadro saranno presidenti Marialuisa Martinelli preside dell'Istituto comprensivo di Andorno e Aldo Ferdani di Occhieppo all'indirizzo Scientifico. Per lo Scienze Umane ci saranno Monica Pisu del Comprensivo San Francesco e Mario Massazza di Vigliano. Il preside dell'Avogadro Dino Gentile sarà invece presidente al Liceo del Cossatese e della Vallestrona all'indirizzo Linguistico, mentre Stefania Nuccio del comprensivo di Cavaglià alle Scienze Umane e Gianluca Spagnolo del Liceo Sella sarà presidente di commissione all'indirizzo Scientifico. La preside del Liceo del Cossatese e della Vallestrona Tiziana Tamburelli sarà impegnata al Gae Aulenti all'indirizzo Agrario.

Grande novità di quest'anno è la mascherina, che in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, non sarà obbligatoria. I dispositivi di protezione individuale restano solo raccomandati qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento di un metro tra una persona e l'altra.

Durante lo svolgimento della prova orale tornerà inoltre ad essere consentita la presenza di uditori, che siano amici, compagni di classe, o altri.