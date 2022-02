Biella, manifestazione in serata davanti alla stazione San Paolo (foto Matilde Pisani per newsbiella.it)

Sono tornate le manifestazioni di piazza a Biella. L’iniziativa, questa volta, è del Gruppo Giovani (Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese). Ieri sera, 11 febbraio, circa 40 persone si sono date appuntamento alla stazione San Paolo per protestare contro l’attuale situazione: in tanti, con una fiaccola in mano e una valigia (o trolley) al fianco, hanno sottolineato la limitazione del diritto di utilizzare i mezzi pubblici a causa del Green Pass rafforzato.