Babbo Natale in Valle, ecco il programma degli eventi

Domenica 19 dicembre a Valle Mosso, ore 14,00 da piazza Martiri della Libertà parte un cammino a tappe a spasso per la municipalità alla ricerca di Babbo Natale “Babbo Natale in Valle” è un’occasione d’incontro, amicizia e solidarietà dove bambini e famiglie potranno trascorrere un pomeriggio immersi nella magica atmosfera natalizia.

L’evento è organizzato da “Gli Amici del Parco Reda “e dall’associazione “Passaggio a Oriente” con il patrocinio del comune di Valdilana, in collaborazione con i commercianti e le scuole del plesso di Valle Mosso, partner d’eccellenza il Rotary Club di Valle Mosso e la Banca del Giocattolo. All’accoglienza, in piazza Martiri, si formeranno i gruppi di viaggio, subito un gioco di benvenuto organizzato dai ragazzi dell’oratorio e a seguire “Passaggio a Oriente” omaggerà i giovani partecipanti di un berretto speciale. In marcia verso piazza Repubblica dove i bimbi potranno donare un loro gioco/libro alla Banca del Giocattolo segno di solidarietà e amore verso chi è meno fortunato.

A seguire potranno imbustare la loro letterina di Natale o scrivere un pensiero di buon augurio. Il viaggio prosegue verso il Parco Reda dove, fra addobbi e installazioni opera dei ragazzi delle scuole , avverrà il tanto atteso incontro con Babbo Natale giunto per l’occasione dal Polo Nord. Ogni bimbo potrà consegnare la propria letterina, scattare una foto ricordo e appendere il proprio pensiero all’albero dei desideri. Ritornando potranno portare con sé un ricordo della giornata grazie alle creazioni proposte dai bambini e ragazzi delle scuole di Valle Mosso. Questo evento, il cui fine è portare gioia, socialità e condivisione tra i più piccoli e le loro famiglie vuole essere anche un momento di solidarietà verso le persone più fragili e bisognose.

I soci del Rotary Club di Valle Mosso volendo dare il loro contributo concreto doneranno alla Banca del Giocattolo materiale didattico per famiglie in difficoltà e contestualmente verrà promossa una raccolta fondi per i bambini siriani, inviandone il ricavato al Parroco don Mario Foglia che si trova attualmente in loco. Sarà richiesto il green pass nel caso la normativa lo prevedesse. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 dicembre ai numeri: 3332947347 o 3351361159.