1° Mini Paladay a Biella: giochi ed esperienze educative e divertenti per tutti i bambini

Sabato 4 dicembre, i Minipaladini biellesi apriranno le porte al loro mondo fatto di sport e valori, con un evento speciale al Pala Pajetta di Biella: il primo Mini Paladay! Dalle 15:00 alle 18:00 tutti i bambini sono invitati a partecipare, in maniera completamente gratuita, a giochi ed esperienze educative e divertenti. L’organizzazione è dell’E.S.D. Minipaladini, associazione nata a Biella a settembre di quest’anno.

Quattro società di minibasket hanno unito le forze per proporre corsi di minibasket gratuiti per bambini dai 5 agli 11 anni in diversi comuni: Biella, Candelo, Gaglianico, Mongrando, Ponderano e Verrone. L’associazione non si limita a trasmettere la passione per lo sport, ma intende avvicinare i bambini e i genitori a valori fondamentali: sana alimentazione, inclusione, rispetto dell’ambiente e impegno.

I temi vengono trattati attraverso buone pratiche, intrecciando relazioni con attività ed esperti del territorio ed eventi come quello organizzato per sabato 4 dicembre.

Per partecipare è necessario il Green Pass. Per informazioni minipaladini@gmail.com