Fondi per le associazioni sportive, dal Comune di Biella 42.500 euro

Vale 42.500 euro il contributo del Comune di Biella alle associazioni sportive del capoluogo.

Nel dettaglio, a ricevere un assegno da Palazzo Oropa considerato che queste iniziative "concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali di questo Comune in tema di valorizzazione e promozione sportiva", sono l'Associazione Tennis Lab Atp Challenger Tour, per i campionati internazionali di Tennis Città di Biella (15.000,00); l' a.s.d Boxing Club Biella Boxe Sotto le Stelle xvi° edizione (2.000,00); a.s.d. Rally Lana.Alive per il 34° Rally Lana Memorial Meme Gubernati (2.000,00);l' A.S.D. Ucab 1925 Biella per il Trofeo 79° edizione corsa ciclistica Torino Biella, il 25° Giro della Provincia di Biella, il Gran Premio Città di Biella (2.000,00). A queste si aggiungono la Società Ginnastica La Marmora - ASD per il Campionato Zonale di ritmica - Nord Ovest e Nord Est di ginnastica ritmica cat. Allieve 10 e 11 aprile 2021 (2.000,00); A.S.D. Biella Sport Promotion –Claudio Piana per il 29° Circuito Città di Biella 16 ottobre 2021 (2.000,00); Asd Special Olympics Italia – Team Piemonte onlus Play The Games Biella 2021 – Special Olympics Italia (15.000,00); ASD Bear Wool Volley 18° Edizione Bear Wool Volley (2.500,00).