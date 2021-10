Al via il servizio di pre e post scuola per gli studenti di Ponderano

Ponderano ha il pre e il post scuola. Il servizio è partito questa settimana, conta una quarantina di iscritti e il costo rispetto all'anno passato è più contenuto. Location è la palestra, dove i ragazzi vengono divisi in gruppi e seguiti da una cooperativa.

Soddisfatto il primo cittadino: <Non siamo riusciti a farlo partire subito con l'inizio della scuola – spiega il sindaco Roberto Locca - , perché dovevamo trovare i locali, visto che quelli che usavamo di solito, oggi sono occupati da aule per i vari traslochi che interessano le scuole per i lavori che stiamo facendo alla materna, e dovevamo fare un sondaggio tra i genitori per capire se interessava a qualcuno. Ce l'abbiamo fatta e siamo anche riusciti a fare pagare il servizio 60 euro contro i 70 dell'anno passato>.