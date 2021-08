Altre zone di Candelo ripulite dai rifiuti, Gelone: “Bravi Bogiagreen, non ci fermiamo”

Continua l'opera di pulizia nel comune di Candelo. Questa volta i Bogiagreen sono passati dall'area vicino alla scuola elementare e come sempre il Comune ha pubblicato sui suoi canali social il risultato finale del loro impegno.

“Amministratori e volontari di tutte le età hanno raccolto sigarette, erbacce, plastica per lasciare il posto a decoro, bellezza, speranza – spiega il sindaco Paolo Gelone -Ma questa è solo la parte più evidente e forse neanche la più importante del perché lo facciamo: la soddisfazione di fare qualcosa di concreto che lascia un segno, per quanto piccolo. E senti il cuore di Candelo battere con i grazie e i sorrisi dei cittadini, ma anche con le domande di chi vuole aggregarsi e di chi già lo ha fatto: vuol dire che la civiltà e l'educazione sono forse più faticose, ma portate avanti tutti insieme diventano una cosa bellissima. Per noi stessi e per il nostro paese. Il mondo cambierà perché noi ci stiamo impegnando a cambiarlo. Sono aperte le adesioni, vi aspettiamo. Prossima settimana in un'altra zona, non ci fermeremo neppure d'estate”.