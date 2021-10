Biella, firmata l'ordinanza: vietata vendita di alcolici da asporto durante la finale degli Europei

A seguito delle indicazioni della Prefettura di Biella, è stata firmata un’ordinanza sindacale in vista della finale dei Campionati Europei di calcio.

Ritenuto di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo, l’ordinanza n.15 (qui allegata) prevede i seguenti provvedimenti: dalle 18 del giorno 11.07.2021 alle 6 del 12.07.2021 in tutta la Città di Biella: il divieto a chiunque di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualunque gradazione, fatto salvo il servizio al tavolo per i clienti dei pubblici esercizi; dalle 18 del giorno 11.07.2021 alle 6 del 12.07.2021 in tutta la Città di Biella in area pubblica o aperta al pubblico: il divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione; fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.